Kinder in die Welt der Roboter eintauchen lassen

Robotik für Kinder wird immer beliebter. Sie bieten die ideale Möglichkeit, spielerisch erste Programmier-Erfahrungen zu sammeln. So werden auch in Wien mittlerweile eine Vielzahl an Robotik-Camps und -Kursen angeboten, die allerdings auch oft mit hohen Kosten zu Buche schlagen können und für viele Familien dadurch nur schwer leistbar sind. Der Workshop „Programmiere den Roboter! (für Kinder) im Steinbauerpark“ in Meidling bietet hier in den Sommerferien eine tolle und kostenlose Möglichkeit für Kinder, in die Welt der Roboter einzutauchen.