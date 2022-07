Erste Spur nach Brand in Luxushotel am Arlberg

In der Nacht von Donnerstag löste der Brand des 4-Sterne Superior-Hotels „Jägeralpe“ in Warth am Arlberg in Vorarlberg einen Feuerwehr-Großeinsatz aus. Glücklicherweise wurden drei Personen bei dem Feuer nur leicht verletzt. Nun haben die Ermittler des Landeskriminalamts Vorarlberg möglicherweise eine erste heiße Spur in Sachen Brandursache gefunden.