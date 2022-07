Luxushotel in Warth am Arlberg brannte lichterloh

Zwölf Feuerwehren mit mehr als 200 Helfern mussten vergangene Nacht zum Brand eines Luxushotels in Warth am Arlberg ausrücken. Die Fassade hatte Feuer gefangen, die Flammen breiteten sich rasch auf weitere Teile des Hotels Jägeralpe aus. Was zu dem Unglück geführt hat, ist derzeit noch völlig unklar.