Nach Unfall: OMV erwartet Vollbetrieb im Herbst

Wie berichtet, forderte ein mechanischer Zwischenfall in der Raffinerie Schwechat (Niederösterreich) am 3. Juni zwei Leichtverletzte. Dabei wurde die Hauptdestillationsanlage für Rohöl beschädigt, konkret die Außenhaut im unteren Bereich der Kolonne, die laut dem Ölkonzern nur schwer zugänglich ist. Dank einer kleineren Anlage steht die Produktion nicht komplett still. Zudem gab der Staat Reserven an Diesel und Benzin frei.