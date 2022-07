Bald wieder „Maske auf“ im Wiener Supermarkt?

Stadt setzt schon jetzt Maßnahmen

Aufgrund der hohen Nachfrage an Corona-Auffrischungsimpfungen wird das bestehende Angebot bereits jetzt wieder massiv ausgebaut. Wiens Bürgermeister appellierte zuvor an die Bundesregierung, dass es jetzt an der Zeit sei, mit einer Impfkampagne für den kommenden Herbst zu beginnen.