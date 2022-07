Freistädter endlich Weltmeister im Cocktail-Mixen

WM-Drink bald in Dosen

Mit seinem Drink „5 Elements“ gelang es dem erfahrenen Show-Barkeeper, die internationale Jury vollends zu überzeugen und sich vor Live-Publikum gegen 16 der besten Barkeeper der Welt durchzusetzen. „Ich bin einfach überglücklich. Als nächstes möchte ich meinen WM-Drink in Dosen abfüllen lassen.“ Wer nicht solange warten will, kann auch in einer der beiden Bars von Stefan Haneder, die „Acanto-Bar“ in Freistadt und „Die Cocktailbar“ in der Linzer Klammstraße vorbeischauen. Dort gibt’s den Weltmeister-Drink zum Probieren!