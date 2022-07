Pulli raus! Die Morgenstunden werden frisch

Vom Westen her breiten sich am Montag Wolken aus, Regenschauer und vereinzelt auch Gewitter sind laut ZAMG-Prognose möglich. Am längsten sonnig und trocken bleibt es im Süden und Osten, doch auch in diesen Regionen nimmt ab dem Nachmittag die Regen- und Gewitterwahrscheinlichkeit zu. Am Morgen umspannen die Temperaturen zehn bis 20 Grad, am Nachmittag von West nach Ost 22 bis 34 Grad.