Airbus flog mit Loch im Rumpf nach Australien

Das Loch wurde in der Abdeckung und im Kasten des Hauptfahrwerks, in welchen diese nach dem Abflug eingefahren wird, entdeckt (siehe auch Tweet unten). Nun wird in Brisbane, wo der große Passagierjet nach einer Begutachtung repariert wird, über die Schadensursache gerätselt. In sozialen Medien wird die These aufgestellt, dass die Crew wohl wissen musste, was passiert sei. Schließlich habe diese auch vor der Landung in Brisbane dem Tower gemeldet, dass nach einem Reifenplatzer beim Start Rettungs- und Notfalleinheiten zur Sicherheit bereitgestellt werden sollten.