Linzerin klagt gegen Preiserhöhung bei Wasserkraft

„Pures Gewinninteresse“

Für den Anwalt steht fest, dass „pures Gewinninteresse“ hinter der Preiserhöhung steckt. „Im Zwischenbericht aus dem Quartal 1/2022 ist festgehalten: Das Konzernergebnis erhöht sich um 255,6 % auf 514,4 Millionen Euro gegenüber der Vergleichsperiode des Vorjahres“, heißt es in der Klageschrift. Poduschka: „Es kann nicht angehen, dass teilverstaatlichte Unternehmen in Krisenzeiten aufgrund rechtswidriger Preiserhöhungen ihren Gewinn optimieren. Wenn eine Staatsbeteiligung einen Sinn hat, dann wohl jenen, österreichische Bürger nicht aus reinem Gewinnstreben in schwierigen Zeiten noch zusätzlich zu rupfen.“