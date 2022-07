Verteidigungsministerin sichert Unterstützung zu

„Meine Gedanken und mein Mitgefühl sind bei der betroffenen Kärntner Bevölkerung“, versichert Verteidigungsministerin Klaudia Tanner in einem Brief an Landeshauptmann Peter Kaiser. Aktuell sind 157 Soldaten der Pionierkräfte, hauptsächlich aus Villach, und 20 Angehörige der Luftstreitkräfte mit drei Transporthubschraubern vor Ort. „Unsere vorrangige Aufgabe ist es, die Infrastruktur wiederherzustellen und den Kärntnern zu helfen“, bekräftigt die Ministerin. „Wir sind bereit, in Kooperation mit den Hilfskräften vor Ort, diesen Einsatz noch längere Zeit aufrechtzuerhalten.“