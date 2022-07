Drogentoter lag auf dem Dach eines Wohnhauses

Immer mehr Drogentote

Erst Anfang Juni war ein 28-jähriger Klagenfurt an einem Mix aus verschiedenen Suchtmitteln verstorben. Er hatte sich zuletzt in einer Drogenersatztherapie befunden. Kurz darauf war erneut in Klagenfurt ein 40-Jähriger ebenfalls an einem Drogenmix gestorben. Insgesamt gibt es heuer schon acht Drogentote in Kärnten. Im Vorjahr starben landesweit 14 Kärntner an Suchtmitteln, den traurigen Höchstwert verzeichnete die Polizei 2018 mit 26 Drogenopfern.