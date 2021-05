Sechster Drogentoter in Kärnten: 43-Jähriger starb

Am Montag war ein 43-jähriger Klagenfurter von seiner Cousine in seiner Wohnung leblos aufgefunden worden: Im Zimmer hatten sich Hinweise auf Suchtmittel- und Medikamentenkonsum befunden. Eine Obduktion am Dienstag brachte Gewissheit: Der Mann hatte zahlreiche Medikamente und Drogen genommen, ein Hirnödem und eine Hirnlähmung erlitten.