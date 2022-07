Gleich zwei Damülser Gipfel auf einen Streich

Wer genau hinsieht, kann vielleicht die Eichblatt-Radspinne (auch Eichblatt-Kreuzspinne) in ihrem Versteck entdecken. Sie spannt ihr Netz in Bodennähe zwischen Stauden oder Halmen, ihre Sitzwarte liegt meist am oberen Rand des Netzes auf einer Blüte oder anderen Pflanzenteilen. Wird sie dort gestört, lässt sich die Spinne zu Boden fallen und klettert später, wenn die Luft rein ist, an ihrem Sicherheitsfaden wieder zurück in ihren Ansitz. Namensgebend für die Spinne ist die recht auffällige Zeichnung in der Form eines Eichenblattes auf dem Hinterleib des Tieres.