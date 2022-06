Winona Ryder: So hart war die Trennung von Depp

Wie es damals um ihr Gefühlsleben ausgesehen habe, habe sie schließlich bei den Dreharbeiten zum Drama „The House of the Spirits“ von 1994 gemerkt. „Ich erinnere mich, dass ich diese Figur spielte, die am Ende in einem chilenischen Gefängnis gefoltert wurde. Ich sah mir diese unechten blauen Flecken und Schnitte in meinem Gesicht an. Und es fiel mir schwer, mich selbst als dieses kleine Mädchen zu sehen“, schilderte Ryder den Blick in den Spiegel nach einem langen Drehtag.