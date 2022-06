Bei Schulausflug in Bad Ischl in Schlucht gestürzt

Die 16-Jährige aus Wien unternahm mit ihrer Schulklasse während der dreitägigen Outdoortage eine geführte Canyoningtour durch den sogenannten Steinbachgraben. Bei einer rund zwei Meter hohen Felsstufe, welche springend zu bewältigen ist, stand ein Guide an der Absprungkante und der zweite etwas darunter, um von dort Fotos anzufertigen. Als die 16-Jährige an der Reihe war und Richtung Absprungkante ging, rutschte sie trotz der speziellen Canyoning-Schuhe aus, und stürzte in das darunter befindliche Wasserbecken.