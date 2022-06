Große Solidarität mit den Opfern von Schlägerei

Drei Verletzte forderte eine Schlägerei nach der „linzpride“ am Samstag. Junge Menschen aus Steyr wurden am Taubenmarkt von Unbekannten angegriffen. Nach dem Bericht der „Krone“ gab es am Montag große Solidarität mit den Opfern von politischer Seite. Die Polizei startete einen Zeugenaufruf.