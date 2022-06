Sprinter wird kurz vor Rennstart übel verprügelt

Szenen wie in einem Krimi haben sich bei den französischen Leichtathletik-Meisterschaften in Caen abgespielt. Sprinter Wilfried Happio wurde kurz vor seinem 400-Meter-Hürden-Rennen übel verprügelt und erlitt Verletzungen am linken Auge und an der Nase. Als wenn nichts geschehen wäre, startete der 23-Jährige anschließend trotzdem beim Rennen und schaffte sensationell die Qualifikation für die Leichtathletik-WM.