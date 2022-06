Querfeld: „...dann sind wir eigentlich unstoppbar“

Wechsel des Teamquartiers

Zuvor steht ein Wechsel des Teamquartiers an, der ÖFB-Tross wird am Sonntag in die Nähe von Bratislava übersiedeln. „Wir müssen jetzt die Speicher auffüllen. Am Dienstag werden wir wieder voll fit am Platz stehen“, war ein mit der Mannschaftsleistung „in Summe sehr zufriedener“ Scherb überzeugt. Die Marschroute des Niederösterreichers ist klar: „Wir waren unter den acht besten Teams Europas, jetzt sind wir unter den besten sechs und wollen die fünftbeste Mannschaft werden und zur WM fahren.“