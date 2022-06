England gewann Test gegen Europameister Holland

Englands Frauen-Fußball-Nationalteam hat im vorletzten Test vor der EM einen klaren Sieg gefeiert! Der Endrunden-Gastgeber behielt am Freitagabend im Duell mit Europameister Niederlande in Leeds nach einem 0:1-Rückstand noch mit 5:1 die Oberhand. Eine besondere Partie war es für Englands Teamchefin Sarina Wiegman, die 2017 noch die „Oranjes“ zum Titel geführt hatte. Kommenden Donnerstag sind die Engländerinnen bei der EM-Generalprobe noch in der Schweiz zu Gast.