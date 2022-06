Sparkasse OÖ: Ein Fest der Wünsche und Träume

Ein Sommerfest wie früher! Rund um Vorstandsvorsitzende Stefanie Christina Huber und Aufsichtsrats-Präsident Rudolf Kraus hatte die Sparkasse OÖ nach Linz gebeten und verwöhnte 600 Gäste mit einem Mix aus Tanz, Musik und Kulinarik. Unter dem Motto „Wunderland – Träume erfüllen“ wurden persönliche Wünsche an einem Bäumchen deponiert. Jeder Wunsch war der Sparkasse eine Spende wert, am Ende konnten 10.000 Euro an die Make-A-Wish-Foundation übergeben werden, die schwerkranken Kindern Herzenswünsche erfüllt.