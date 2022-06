Rundumblick lohnt den steilen Aufstieg

Gemeines Fettkraut

Das Gemeine Fettkraut, auch Gewöhnliches Fettkraut oder Kiwitzfettkraut genannt, ist eine mehrjährige, fleischfressende Pflanze. Der karnivoren Lebensweise entsprechend ist das Wurzelwerk sehr schwach ausgebildet. Mehrere fleischige, gelbliche bis hellgrüne, länglich-elliptische Blätter bilden eine flach am Boden liegende Rosette von bis zu 16 Zentimetern Durchmesser. An ihrer Oberfläche sind die Blätter von klebrigem Fangsekret bedeckt, mit dem kleine Insekten (z.B.: Ameisen, Trauermücken) sowie Pollen gefangen und anschließend durch Enzyme verdaut werden. Ab Mai bis August bringt das Fettkraut rosa-violette Blüten mit weißem Schlundfleck hervor. Das Fettkraut gedeiht auf nassen, sauren Böden und kommt oft in Quell- und Niedermoor-Gesellschaften vor. Die Pflanze ist in Europa im Rückgang begriffen, da ihr Lebensraum zunehmend schwindet.