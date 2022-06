Deutsche Hafenarbeiter streikten für mehr Gehalt

Forderung nach Inflationsausgleich und höheren Stundenlöhnen

Hintergrund sind die Entgeltverhandlungen des Zentralverbandes der deutschen Seehafenbetriebe (ZDS) mit der Gewerkschaft Verdi für ungefähr 12.000 Beschäftigte. Bei den klassischen Entgeltverhandlungen liegen diese nicht mehr so weit auseinander, herausfordernd ist jedoch der Inflationsausgleich. Der ZDS bietet in Vollcontainerbetrieben eine Einmalzahlung von 1000 Euro und in konventionellen Betrieben von 500 Euro an, was der Gewerkschaft zu wenig ist. „Wir brauchen einen kräftigen Schluck aus der Pulle (...). Wir müssen das Inflationsmonster stoppen“, sagte die Verhandlungsführerin Maya Schwiegershausen-Güth. Die Inflation lag in Deutschland im Mai bei 7,9 Prozent.