Nita Strauss: Klassik-Nachfahrin beim Gruselpapst

Da kommen wir dann wieder zum Wettbewerb zurück: Kalifornien ist überschwemmt von großartigen Musikern und Gitarristinnen. Setzt man sich dort nicht automatisch einem brutalen Wettbewerb aus?

Ich bin mir sicher, dass Los Angeles die wettkampfstärkste Stadt der Welt für Musiker ist. Jeder kleine Musiker aus einem noch so kleinen Kaff irgendwo in den USA will früher oder später nach Los Angeles, um sich dort mit den Besten zu messen und es hier zu schaffen. Ich wuchs in dieser Szene auf und das war sehr gut für mich. Ich wurde sofort besser, weil ich mich wirklich anstrengen musste. Keiner will der kleine Fisch im großen Teich sein. Es gibt viele tolle Musiker, aber nicht viele großartige Performer. Das hat mich früh angestachelt. In L.A. hast du an jedem Abend der Woche an die 20 Rockshows. Du musst den Leuten also wirklich etwas bieten, damit sie das Geld für dich ausgeben. Ihnen einen Grund geben, für dich zu kommen. Da gibt es keine halben Sachen und keine Ausflüchte. So wurde ich zur Performerin.