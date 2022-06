Aus für Impfpflicht ++ Hinweise nach Schüssen

Die Regierung kündigt das endgültige Aus für das Impfpflicht-Gesetz an. Nun wird ein Schlussstrich gezogen. Und: Nach Schüssen in einem Park in Wien kann krone.tv neue Hinweise zum Fall liefern. Mehrere Personen haben offenbar Angst. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am Donnerstag, den 23. Juni.