Österreich spaziert zu 4:0-Sieg gegen Montenegro!

Der Erfolg gegen einen chancenlosen Gegner, der nach der Absage Schottlands eingesprungen war, hätte noch deutlich höher ausfallen können. Immerhin erfüllte die Partie den Zweck, vielen Spielerinnen Einsatzminuten zu geben - gleich 22 kamen zum Zug. Die ÖFB-Generalprobe vor dem Start in die Endrunde am 6. Juli im ausverkauften Old Trafford Stadium gegen die Gastgeberinnen geht am Sonntag in Lier im Duell zweier EM-Teilnehmer mit Belgien über die Bühne.