Wandern mit Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler

Drei Flüsse erkunden

Der Tagliamento ist auch das erste Ziel unserer drei Tageswanderungen, die wir in diesem Sommer anbieten. Am Samstag, dem 9. Juli wandern wir teils mitten im Wasser eines der letzten bedeutenden Wildflüsse der Alpen. Am 10. September erleben wir mit Gerhard Dörfler die Tiebel vom Bleistätter Moor bis zu den Tiebelquellen oberhalb von Himmelberg, bevor es am 24. September für einen Tag an die Soča nach Slowenien geht.