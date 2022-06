Vierfach-Mama steht nach Baupfusch vor dem Ruin

Nach Exekution wurde die Alleinerzieherin gekündigt

Was der Bürgermeister aber bestreitet: „Sie hat sich erst gemeldet, als die Pfändung bereits am Laufen war. Es ist doch ein völlig normaler Vorgang, dass eine Exekution eingeleitet wird, wenn eine Rechnung so lange nicht bezahlt wird.“ - Wie auch immer es gelaufen ist, Kommunikation scheint in der 1700-Einwohner-Gemeinde nicht an oberster Stelle zu stehen.