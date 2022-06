Einbrecher-Hochsaison: Urlaubszeit ist Täterzeit

Zahl der Delikte schnellt rasant in die Höhe

Wahrscheinlich sei, dass die Täter das illegale „Gewerbe“ gewechselt hätten. In der Pandemie sank die Zahl weiter, da viele Einbrecher schlicht an den Reisebeschränkungen scheiterten. Nun sind sie aber zurück: Während normalerweise der Spätherbst die Hauptsaison bildet, dürften sich die Langfinger jetzt die Reisetätigkeit von Herrn und Frau Österreicher zunutze machen. Im Bundeskriminalamt beobachtet man de facto live mit, wie die Zahlen nach oben schnellen.