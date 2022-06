Deutsche Bahn lenkt nach Abzocke von Touristen ein

Kontrollore ohne Herz und Hirn

„München - Weltstadt mit Herz“, lautete jahrzehntelang der Slogan der bayrischen Landeshauptstadt. Ein Motto, das drei Kontrolloren der Deutschen Bahn, denen zwei Mühlviertler Familien in die Hände fielen, offenbar nicht kennen.

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen. Das tun auch die Touristen nach dem Wirbel um ihr Ticket. Der Werbeeffekt für die Stadt München und die Deutsche Bahn hält sich dabei allerdings in Grenzen. Wenn auf Entwertungs-automaten keine Steckrichtung angeführt wird, diese aber Voraussetzung für eine straffreie S-Bahn-Fahrt ist, liegt der Verdacht auf Touristennepp natürlich nahe.