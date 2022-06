Post heizt den Wahlkampf in Krems jetzt an

Nur der „Stadtkurier“ der SPÖ wurde, in manchen Stadtteilen und entgegen entsprechender Zusagen, noch nicht zugestellt. An einen Zufall glaubt man bei der SPÖ aber weniger als an Interventionen der politischen Mitbewerber - und schickte daher (per Mail) eine Beschwerde an die Zusteller. „Die Sendungen trafen verspätet ein. Wir entschuldigen uns für den internen Fehler und die Verzögerung“, heißt es dazu aus der Post.