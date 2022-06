Der „Prinz Pils“, der dank Maxima zum König reifte

Kontroversen um Eheschließung

Allerdings blieb die Eheschließung nicht ohne Kontroversen, denn Máximas Vater Jorge Zorreguieta war in den Jahren der argentinischen Militärdiktatur (1976-1983) in der Regierung tätig gewesen. Während der brutalen Herrschaft der Junta „verschwanden“ zehntausende Menschen; sie wurden in Geheimgefängnisse gesperrt, gefoltert und ermordet. Laut einem niederländischen Untersuchungsbericht im Vorfeld der Trauung war Zorreguieta als Staatssekretär bzw. Landwirtschaftsminister zwar nicht direkt in die Gräueltaten involviert, dürfte aber davon gewusst haben, was der ehemalige Politiker allerdings beharrlich leugnete. Letztlich verzichteten Máximas Eltern auf eine Teilnahme an der Hochzeit. In der niederländischen Bevölkerung wurde die studierte Wirtschaftswissenschaftlerin aus Argentinien schnell populär und gehört mittlerweile zu den beliebtesten Mitgliedern des Königshauses.