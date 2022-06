Viennas Schmid nun auch in Handballliga involviert

Ligapräsident Boris Nemsic kündigte den Fans per Videobotschaft „eine neue Dimension der Digitalisierung“ an. „Wir revolutionieren das digitale Fanerlebnis“, versprach Christian Woschitz, bei ZTE „Präsident für Mittel- und Osteuropa“. Schritt für Schritt soll die „digitale Handballarena“ gebaut werden. „Intelligente Vernetzung, effizienter Arenabetrieb, Datenverarbeitung in Echtzeit“ - die Schlagworte sind zum Teil noch Zukunftsmusik, sollen aber Schritt für Schritt umgesetzt werden: konkret etwa „smarte“ Sportlerkleidung oder Echtzeitdaten für Trainer und Fans.