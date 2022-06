Ausweichmanöver endet im Dornbirner Bachbett

Am Dienstagabend, gegen 19.50 Uhr, fuhr ein 27-jähriger Pkw-Lenker in Dornbirn auf der L 200 vom Achraintunnel kommend in Richtung Kreisverkehr Dornbirn Nord. Vor ihm fuhr der Lenker eines weißen Audi in dieselbe Richtung. Auf Höhe Straßenkilometer 0,2 blieb der Lenker des Audi plötzlich ohne erkennbaren Grund auf der Fahrbahn stehen. Der ihm folgende 27-Jährige musste deshalb stark abbremsen und schlug gleichzeitig nach rechts ein, um eine Kollision zu vermeiden.