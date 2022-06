Früchtl kennt Wiener Schmäh von „Schlawiner“ Alaba

Der drei Neue (Baltaxa pausiert mit Knöchelverletzung) dabei hatte: 1,96-m-Hüne Haris Tabakovic soll seine “Wucht und Körperlichkeit„ nutzen, Rückkehrer James Holland bringt Routine, Christian Früchtl gilt als Nachfolger von Patrick Pentz. Bei den Bayern gab’s für Früchtl - neben dem Zweierteam - bis auf 9 Bundesliga-Minuten im Saisonfinish keinen Weg an Über-Keeper Manuel Neuer vorbei. “Dennoch ist jedes Training mit ihm Gold wert, da schaust dir viel ab„, so Früchtl, dessen Landsmann und Neo-Kapitän Lukas Mühl ihm bereits Wien zeigte. Und den Wiener Schmäh? “Kenne ich von David Alaba! Der war - vor allem als ermit Ribéry in München spielte - ein richtiger Schlawiner!„ Ein “Schlawiner„ würde Violett auch offensiv helfen: “Nur ein Stürmer mit neun Toren (Anm.: Marco Djuricin) ist zu wenig. Wir haben mindestens acht internationale Spiele zusätzlich, da musst rotieren können", so Schmid.Mittelfeldmann Reinhold Ranftl (30) wurde von Schalke ausgeliehen.