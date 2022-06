Heimische Titeljagd in Slowenien: „Armutszeugnis“

Noch ist die Entscheidung offen, erst am Samstag will sich das deutsche Top-Team Bora festlegen, welche Fahrer nächste Woche bei der Tour de France an den Start gehen. Aber schon jetzt sagt Felix Großschartner mit einem breiten Grinsen: „Ich denke, dass ich aufgrund der aktuellen Form gute Chancen habe!“