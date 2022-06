Zweiter Platz weniger wert als der siebte?

Einen Coup landete hingegen Kilian Feurstein. Getragen von zwei Podiumsplätzen bei den Austrian Finals (Eliminator und Short Track) startete der Dornbirner anstatt in der U23- in der Elite-Klasse. Mit dem siebten Platz (1:32:08 Std.) konnte er sich somt 16 UCI-Punkte auf sein Konto buchen. „Einige Fahrer sind in die Elite-Klasse gewechselt. Ich hatte allerdings gar nicht gewusst, dass das möglich ist“, gesteht Scherrer. „Allerdings mussten sie bei der Hitze eine Runde mehr fahren und der zweite Platz klingt ja auch nicht so schlecht“, stimmt der Vorarlberger dennoch versöhnliche Töne an.