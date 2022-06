Österreichs U19-Team: Alles in eigener Hand

Über Israel und Serbien will man noch das EM-Semifinale erreichen. Enttäuscht, aber nicht niedergeschlagen - so lässt sich die Stimmung im österreichischen Lager am Tag nach dem 0:2 zum Auftakt der U19-EM in der Slowakei gegen England auf den Punkt bringen. „Weil uns nur wenige Prozent gefehlt haben, wir auch unsere Möglichkeiten hatten“, wie Abwehrchef Lukas Wallner vom FC Liefering unmittelbar nach Schlusspfiff meinte. Und weil das zweite Gruppenspiel zwischen Serbien und Israel mit dem „Wunschresultat“ aus rot-weiß-roter Sicht endete: Das 2:2-Remis lässt beide Teams absolut in Schlagdistanz.