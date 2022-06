Volksanwalt Werner Amon wird steirischer Landesrat

In Graz und Knittelfeld aufgewachsen

Werner Amon ist 1969 in Graz geboren, wuchs in der Landeshauptstadt und in Knittelfeld auf. Von September 2016 bis Mai 2017 war er Generalsekretär der ÖVP - Sebastian Kurz demontierte ihn - und von November 1994 bis Juni 2019 mit Unterbrechungen Abgeordneter im Nationalrat. 2019 wurde er als Volksanwalt angelobt.