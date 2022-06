Rennen um Landesrat: Was für Werner Amon spricht

Hauptthema in der steirischen Politik ist eine Woche nach Ankündigung des Rücktritts von Hermann Schützenhöfer die Frage, wer dem zum Landeshauptmann aufrückenden Christopher Drexler als Landesrat folgen wird. Fixiert ist, dass die Wahl des neuen ÖVP-Landeshauptmanns mit Unterstützung zumindest der Stimmen des Koalitionspartners SPÖ am 4. Juli in einer Sondersitzung des Landtags über die Bühne gehen wird. Nächste Woche will Drexler den Namen seines Nachfolgers bekanntgeben.