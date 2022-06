Freispruch im Prozess um gefälschte FFP2-Masken

Dafür kassierte der Mann Anzahlungen in Höhe von 604.000 Euro, doch in Deutschland wartete man vergeblich auf die versprochenen Masken. „Der Angeklagte hat die Lieferung immer wieder verzögert und dann sogar einmal die Verfügbarkeit vorgetäuscht“, so der Staatsanwalt beim Prozess in Eisenstadt. Dadurch sollen dem Käufer zusätzliche Kosten entstanden sein, weil dieser Lkw zur Abholung der Masken geschickt habe, die gar nicht vorhanden waren.