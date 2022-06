Höhe, Dominanz, Prominenz: Diese Werte zählen

Ausnahmen gibt es so wie überall

Doch was wären diese Standards und Regeln, wenn es nicht dazu passende Ausnahmen geben würde? Ein Beispiel dafür ist etwa der 2052 Meter hohe Oisternig, der östlichste Zweitausender der Karnischen Alpen, auf dessen Ostgipfel sich ein markantes Kreuz befindet. „Wegen fehlender Dominanz und Schartenhöhe wäre der 2032 Meter hohe Ostgipfel eigentlich gar kein eigener Gipfel. Er ist es aber, weil er erstens in allen Karten eingezeichnet und zweitens vom Tal aus besonders markant zu sehen ist“, erklärt der Jurist. Noch etwas macht den Oisternig besonders: Die Feistritzer teilen sich diesen mit der Gemeinde St. Stefan, in dessen Gebiet sich auch der Hauptgipfel befindet.