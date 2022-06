Neuer Leih-Transporter für sperrige Frachten

Wer umzieht, sich von alten Möbeln trennen möchte oder große, sperrige Einkäufe nach Hause bringen will, stößt mit dem eigenen Auto rasch an seine Grenzen. Eine Lösung bietet das Start-up 123-Transporter an. Vans werden auf Stützpunkten zum Ausleihen angeboten - digital und rund um die Uhr ab 45 Euro pro Tag ohne Kilometereinschränkung.