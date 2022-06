Deutsche Erzeugerpreise stiegen im Mai um 33,6%

Hohe Preissteigerungen gab es auch bei Vorleistungsgütern, vor allem bei Metallen, Dünge- und Futtermitteln sowie Industriegasen und Verpackungsmitteln aus Holz. Nahrungsmittel verteuerten sich um 19,2 Prozent. Besonders stark stiegen hier die Preise für Butter (plus 80,2 Prozent), nicht behandelte pflanzliche Öle (plus 68,4 Prozent), Rindfleisch (plus 42,9 Prozent), Kaffee (plus 33,6 Prozent) sowie Milch und Milcherzeugnisse (plus 24,1 Prozent).