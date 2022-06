„Fest der Natur“ wegen „LINZPRiDE“ abgesagt

Erheblicher Schaden droht

Am 13. Juni informierte die HOSI das Land OÖ über die Terminkollision mit Anlauf. Neubacher hat nun die Not in Dosen: „Wir mussten unser Fest absagen, müssen natürlich Stornogebühren bezahlen. Es fällt damit zum dritten Mal aus.“ Die Veranstaltung ist mit 70.000 bis 80.000 Euro budgetiert.