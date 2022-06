Waldbrand wütet auf altem Sprengplatz bei Berlin

Betroffen von dem Waldbrand sollen noch etwa 100 bis 110 Hektar Fläche sein. „Ein Hubschrauber hat die Fläche vermessen (...). Das Feuer hat sich in Richtung Osten/Südosten ausgedehnt“, sagte ein Feuerwehrsprecher. Zumindest seien die Flammen nun weniger stark. Der Brand war am Freitag auf etwa 60 Hektar Fläche entstanden, am Samstag waren es zwischenzeitlich noch rund 40 Hektar.