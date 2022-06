Bilyk unterlag mit Kiel im CL-Halbfinale Barcelona

In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang es weder Kiel noch Barcelona, sich abzusetzen. Mit einem knappen 18:19-Rückstand ging es für Bilyk und Co., die ihre Schlüsselspieler Sander Sagosen und Hendrik Pekeler verletzungsbedingt vorgeben mussten, in die Pause. In der zweiten Hälfte baute der Favorit aus Spanien kontinuierlich seine Führung aus: Nach 45 Minuten stand es 29:24 für Barcelona, eine Vorentscheidung war damit gefallen.