Klassik-Weltstars geben dem Burgenland die Ehre

Ausgezeichnete Künstler

Die Idee für die viertägige PannoniArte stammt von Richard Senninger, Tourismus-Geschäftsführer für Bad Tatzmannsdorf. „Klassik war immer schon ein großes Thema in Kurorten. Dass wir so ausgezeichnete Künstler für unser Festival gewinnen konnten, freut uns riesig, erwartet haben wir es am Anfang jedoch nicht“, sagte Senninger nach dem viel umjubelten Auftritt von Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager am Freitag.