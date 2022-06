Wollte Raubopfer helfen: Bauchstich für Zeuge (30)

Pflasterstein flog bei wildem Streit

Ebenfalls ein Messer im Spiel war bei einem Streit zwischen mehreren Männern am Keplerplatz in Favoriten. Der Bekannte eines Beteiligten (28) wollte den Zwist gerade schlichten, als ihn ein Pflasterstein mit voller Wucht traf. Weil er sich rechtzeitig gebückt hatte, wurde er jedoch nur am Ellbogen getroffen. Die Polizei konnte vier Streithähne ausforschen: Ein Staatenloser (29), der sich auch als Steinwerfer entpuppte, wurde durch ein Messer am Hals und Hinterkopf verletzt - und festgenommen.