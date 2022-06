Das Gadental: wild und wunderbar

Türkenbundlilie

Die Türkenbundlilie ist in den Alpen in montanen bis subalpinen Höhen bis zu 1500 Metern zu finden. Die winterharte Pflanze bevorzugt nährstoff- und mullreiche Böden in lichten Wäldern, auf Bergwiesen und Grashalden. Der volkstümliche Name „Türkenbund“ rührt wahrscheinlich von der wissenschaftlichen Bezeichnung Lilium Martagon montanum her, wobei martagon auf das türkische Wort martagan zurückgeht. Dieses bezeichnet eine im 15. Jahrhundert neuartige Form des Turbans, an den die Blütenblätter der Pflanze erinnern sollen. Eine andere Theorie bringt die Bezeichnung Martagon mit dem Kriegsgott Mars in Verbindung. Denn in früheren Zeiten glaubten Alchimisten, dass die Pflanze in Zusammenhang mit der Umwandlung von Metallen steht. Da die Zwiebel des Türkenbunds goldgelb gefärbt ist, wird die schmucke Blume im Volksmund auch „Goldwurz“ genannt. Die Blüten der Türkenbundlilie erschienen von Mai bis Juli und duften intensiv nach Zimt. Ihre Farbe reicht von Rosa über Kastanienbraun bis hin zu Purpurrot und Violett. Ihren schweren, süßlichen Duft verströmen sie meist abends und nachts, um so spezialisierte Insekten anzulocken.