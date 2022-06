EM: England muss ohne Kapitänin gegen ÖFB-Team ran

Houghton spielte für England bei fünf Endrunden, die letzten drei davon als Spielführerin. Unter der Niederländerin Wiegman sind die „Lionesses“ in ihrer Gruppe mit der ÖFB-Auswahl, Norwegen und Nordirland die Favoritinnen. Wiegman zeigte sich hoffnungsvoll: „Die Chance, die Nation auf einer so großen Bühne vor heimischer Kulisse zu vertreten, erfüllt einen mit Begeisterung. Dieses Team hat bis jetzt bewiesen, dass es in jedem Training alles geben will, in jeder Besprechung und in jedem Spiel.“